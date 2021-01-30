Врачи скорой дадут показания по делу о смертельной аварии на Малышева

Сейчас Васильев находится в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 февраля в Ленинском районном суде Екатеринбурга возобновится рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Васильева, которого обвиняют в угоне и смертельной аварии на улице Малышева. В августе 2019 года в столкновении погибли таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Ожидается, что в суд вызовут фельдшеров, которые госпитализировали Владимира Васильева в больницу № 24. После допроса всех свидетелей стороны перейдут к прениям, в ходе которых государственный обвинитель озвучит запрашиваемое для Васильева наказание. На данный момент Васильеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что семья Владимира выплатила семьям погибших по 800 тысяч рублей.

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