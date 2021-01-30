Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Утром 30 января на Уралмаше загорелся дом № 74 по улице Калинина. По данным МЧС, огонь охватил квартиры на первом и втором этажах, площадь возгорания составился 12 «квадратов». На улицу эвакуировали десять человек, в том числе – четверых детей.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Девять спасенных были выведены звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств и один человек спасён с помощью трехколенной лестницы с балкона второго этажа. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались еще шесть человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, что страшный пожар на улице Рассветной унес жизни восьми человек, в том числе 7-летней девочки. На днях стало известно, что фонд Святой Екатерины выплатит семьям погибших 1,2 миллиона рублей. Кроме этого мэрия Екатеринбурга выплатит по 100 тысяч рублей.