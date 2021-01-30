Водитель легковушки ехал со скоростью 60 км/ч. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 29 января на улице Реактивной произошла смертельная авария. Как рассказали в городском управлении ГИБДД, пешеход неожиданно выскочил на проезжую часть, где двигалась «двенадцатая». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Личность погибшего устанавливается. Световозвращающие элементы на одежде отсутствовали, - отметили в Госавтоинспекции.

За рулем отечественной легковушки сидел 41-летний мужчина, его стаж вождения – 17 лет. Он рассказал, что пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось.

ВАЖНО

Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям и пешеходам с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.

Водителям, в свою очередь при движении быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости.