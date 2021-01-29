В Екатеринбурге могут появиться специальные комнаты психологической помощи

Фото: сервис проектов «Boomstarter»

В общественных местах Екатеринбурга могут появиться специальные комнаты для получения психологической помощи. «Психоматы» полностью звукоизолированы и оснащены удобными диванами. После быстрой и анонимной регистрации человек может пройти онлайн-консультацию с психологом или помедитировать. Такие пространства могут появиться в торговых центрах.

Кабинка «Психомат» - это комната бесплатной психологической разгрузки. Проводить консультации будут специалисты компании «Мой психолог», которым категорически запрещено без желания собеседника вовлекать его в дальнейшую терапию, - рассказывают авторы проекта.

Стоимость идеи оценивают в 900 тысяч рублей. Чтобы задумка стала реальностью, деньги необходимо собрать за два ближайших месяца.