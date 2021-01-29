Остановили для проверки: на Урале автоинспекторы задержали парня с поддельными правами

Парень никогда не получал водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевской сотрудники ГИБДД задержали водителя без прав. Автоинспекторы остановили молодого человека за то, что он перевозил ребенка с нарушениями. При проверке документов оказалось, что данные в паспорте и на правах отличаются, полицейские заподозрили подделку. Удостоверение отправили на экспертизу.

Парень не стал отрицать своей вины и признался, что водительские права никогда не получал, а документы купил в интернете. Выяснилось, что его и раньше привлекали за нарушение ПДД, и отправили за решетку на восемь месяцев.

- За управление транспортным средством на водителя, не имеющего права управления транспортными средствами, сотрудники ДПС составили административный протокол, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Также за покупку и использование поддельных документов на молодого человека завели уголовное дело.