Екатеринбуржцам пообещали теплую погоду на выходных

Погода на выходных будет мягкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики пообещали мягкую погоду на предстоящие выходные. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 11 градусов. 30 января в дневное время воздух прогреется на пять градусов. Ожидаются небольшой снег и переменная облачность, ветер юго-восточный.

- С субботы на воскресенье ожидается до минус десяти градусов. Последний январский день порадует теплом до минус трех градусов и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый, - передают в Уральском Гидрометцентре.

Начало новой недели не будет отличаться от выходных. До минус пяти градусов в дневное время, осадков не ожидается, ветер слабый.