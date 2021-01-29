В Свердловской области женщина через суд вернула деньги за ноутбук без инструкции

Магазин должен выплатить женщине 93 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге областной Роспотребнадзор помог женщине вернуть деньги за возврат ноутбука. Выяснилось, что при покупке техники жительница Североуральска не нашла в коробке инструкцию пользователя товаром. Известно, что женщина заключила договор купли-продажи, в котором не было достоверной информации о ноутбуке.

Женщина обратилась в магазин и попросила вернуть ей деньги, однако ей отказали, ссылаясь на подписанный договор. Тогда женщина обратилась в суд.

- Эксперты проверили текст договора и выяснили, что он был набран с дефектами печати, из-за чего женщина не смогла свободно разобрать все написанные в нем условия, - сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Суд встал на сторону женщины. Теперь магазин должен выплатить ей стоимость ноутбука, неустойку, штраф и компенсацию за моральный вред. Всего чуть более 93 тысяч рублей.