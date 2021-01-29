Крановщик объяснил, почему изнасиловал насильника

СК завел на мужчину уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи закончили расследование уголовного дела против 38-летнего крановщика, который изнасиловал случайного знакомого. Напомним, пострадавшим оказался 32-летний мужчина, работающий прессовщиком. В прошлом он имел судимость за изнасилование.

Мужчины познакомились на остановке на 13-м километре Сибирского тракта в конце октября 2020 года. Начали вместе выпивать, а затем пошли домой к обвиняемому – в квартиру по улице Хвойная. Там они продолжили веселье. Ранним утром пострадавший проснулся от того, что его насиловали.

На крановщика завели уголовное дело по первой части статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Недавно следователи закончили расследование этого дела.

- Обвиняемый признал вину. Он объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии сильного алкогольного обвинения. Расследование этого дела закончено, прокуратура утвердила обвинительное заключение, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин.

Теперь екатеринбургскому крановщику «светит» от трех до шести лет колонии.