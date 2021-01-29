Синхронистки из Екатеринбурга выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Эта победа стала 19 подряд для синхронисток из «Юности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фигуристки спортивной школы «Юность» из Екатеринбурга заняли первое место на чемпионате России по синхронному катанию на коньках, который проходил в Саранске. В соревнованиях принимали участие 500 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны.

- После короткой программы наши фигуристки уступали соперница из Москвы чуть больше полутора баллов. Но по итогам произвольной победили с отрывом 6,46 балла, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Стоит отметить, что участницы «Юности» выигрывают на чемпионате России по синхронному фигурному катанию в 19 раз подряд.