Переходил в неположенном месте: в Екатеринбурге нетрезвый водитель сбил ребенка

Во время освидетельствования инспекторы выяснили, что водитель был пьян Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Амундсена нетрезвый водитель за рулем Kia Sportage сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. 11-летний мальчик получил ушиб правой голени, его увезли в больницу.

Владельцем иномарки оказался 47-летний местный житель, его стаж вождения составляет 26 лет. Инспекторам он объяснил, что ехал примерно со скоростью пять километров в час, так как стоял в пробке. Неожиданно из-за встречной машины выскочил ребенок. Экстренное торможение не помогло.

- Известно, что ребенок торопился с друзьями на детскую площадку, световозвращающих элементов на одежде у пострадавшего не было, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Во время освидетельствования автоинспекторы выяснили, что водитель был пьян. На него составили административный протокол. Машину забрали на штрафстоянку.