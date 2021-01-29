Избивает и угрожает: в Нижнем Тагиле бывший сожитель преследует молодую маму

Женщина постоянно страдает от нападений бывшего сожителя. Фото: TagilCity.ru

Жительница поселка Старатель на окраине Нижнего Тагила Дарья регулярно подвергается нападкам со стороны своего бывшего сожителя Рушана, который бьет ее на глазах их сына, и даже угрожает убить. Но угомонить мужчину пока не удается.

Дарья ушла от своего сожителя еще в 2019 году, однако тот преследует ее и сейчас. Женщина писала заявления в полицию, но толку от этого немного, пишет издание TagilCity.ru.

Всего с 2018 года в полицию Дарья написала 30 заявлений, по 20 из них пришел отказ, 10 остались без ответа.

Мужчина подал на установление отцовство, требуя, чтобы его родительские права признали. Это позволит ему видеться с сыном. Мать ребенка подала апелляцию.

- В прошлом году его судили по статье 115 УК РФ и дали 160 часов исправительных работ. Он находится на свободе и продолжает меня избивать, - говорит мать ребенка.

Последний случай, как пишет издание, произошел 26 января: женщина повела сына и племянника в детский сад. По пути мужчина напала на нее, и поколотил прямо при детях. По словам женщины, бывший сожитель недавно разбил ее автомобиль, а также периодически наведывается к ней в подъезд и вырывает провода.

В полиции Нижнего Тагила говорят, что по всем обращениям молодой матери были проведены проверки, также при необходимости назначались судебно-медицинские экспертизы. В 2020 году Рушан дважды привлекался по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», но, по всей видимости, судом ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.