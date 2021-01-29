В 2020 году 9 из 10 контейнерных поездов Свердловская магистраль отправила по ускоренному расписанию

Фото: СвЖД

В 2020 году Свердловская магистраль отправила 2,2 тыс. контейнерных поездов, из них почти 2 тыс. – по согласованному с клиентом расписанию. С помощью ускоренных контейнерных сервисов перевезено более 3 млн тонн грузов – в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Ускоренные контейнерные поезда позволяют предприятиям доставлять сырье и готовую продукцию (в том числе на экспорт) быстрее и точно в срок. Они следуют по специально разработанному графику с повышенной скоростью. Время отправления и прибытия известно заранее. Поэтому грузоотправитель имеет возможность планировать логистику и рационально использовать ресурсы.

В 2020 году СвЖД организовала 36 новых контейнерных маршрутов, их общее число достигло 89. Грузы в контейнерах по расписанию доставляются в Китай, страны СНГ и Европы через морские порты и железнодорожные погранпереходы, а также в другие регионы России.

На регулярной основе ускоренные контейнерные поезда курсируют между Москвой и Екатеринбургом. В 2020 году в рамках сервиса было сформировано 69 составов с грузами, которые по прибытию в столицу Урала распределялись по соседним регионам.

Для удобства клиентов Свердловская магистраль создает условия для отправки грузов в контейнерах с тех станций, где раньше такой возможности не было. Так, с 2020 года погрузка контейнеров стала доступна еще на 11 станциях дороги: Кунгур, Лысьва, Яйва, Аппаратная, Смычка, Курья, Тобольск, Приобье, Пыть-Ях, Нягань, Пурпе.

Создание современных контейнерных терминалов предусмотрено в рамках строительства транспортно-логистических центров на станции Гипсовая (парк «Гипсовая» станции Екатеринбург-Товарный) и в районе станции Седельниково.