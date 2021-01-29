В Свердловской области снимут часть ограничений по коронавирусу

За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился еще у 362 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе отмечают, что в Свердловской области снижается уровень заболеваемости COVID-19. По этой причине в понедельник снимут часть коронавирусных ограничений.

- Во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше, - объявил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Кроме того, мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности.

А вот режим самоизоляции для тех, кто старше 65 лет и у кого есть хронические заболевания. Его планируют продлить до 15 февраля.

- Время работы заведений общепита, которые сейчас открыты до 23.00, тоже пока останется неизменным. Нам всем ещё нужно набраться немного терпения, - добавил губернатор.