На севере Свердловской области поймали серийного поджигателя домов

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Серове в поселках Энергетиков и Медянкино с декабря по январь по какой-то причине горели жилые дома. В этой ситуации разбирались сотрудники МЧС и полиции. В итоге они нашли поджигателя. Им оказался 36-летний житель поселка Энергетиков. Его вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

- Гражданина доставили в отдел полиции. В ходе беседы с оперативниками он рассказал, что домики выбирал не по какому-то принципу, а наугад, не зная, кто их хозяева, - объясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, кражи чужого имущества, вандализм.

Всего он подозревается в четырех поджогах. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина подозревается в поджогах домов, которые происходили с декабря по январь. Фото: ГУ МВД по Свердловской области