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Общество

Количество жителей Свердловской области, умерших от COVID-19, превысило две тысячи

За сутки было зарегистрировано еще 15 новых случаев
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Также за сутки в Свердловской области было выявлено еще 362 случая коронавируса.

Также за сутки в Свердловской области было выявлено еще 362 случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области продолжает увеличиваться количество умерших от коронавируса. Сегодня, 29 января, общая численность превысила две тысячи человек.

- Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. - Общее число случаев - 2004.

Также за сутки в регионе было выявлено 362 новых случая COVID-19. Таким образом с начала пандемии болезнь подтвердилась у 69 761 жителя Свердловской области.

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