Количество жителей Свердловской области, умерших от COVID-19, превысило две тысячи

Также за сутки в Свердловской области было выявлено еще 362 случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области продолжает увеличиваться количество умерших от коронавируса. Сегодня, 29 января, общая численность превысила две тысячи человек.

- Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. - Общее число случаев - 2004.

Также за сутки в регионе было выявлено 362 новых случая COVID-19. Таким образом с начала пандемии болезнь подтвердилась у 69 761 жителя Свердловской области.