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Мэрия Нижнего Тагила не довольна качеством уборки улиц

Чиновники раскритиковали работу подрядчиков
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Снег убирают. а грязь остается

Снег убирают. а грязь остается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Нижнего Тагила раскритиковало работу подрядчиков, которые занимаются уборкой городских улиц. Замечания были высказаны на совещании 29 января в администрации города.

По мнению чиновников, снег с дорог вывозится, но реагенты, которыми обрабатывали проезжую и пешеходную части с подачи ГИБДД, были использованы зря, это привело к появлению грязи. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- Весь город у нас в грязи и справиться с ней мы уже неделю не в состоянии, - заявил на совещании заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

По его словам технология, которая используется сегодня, неэффективна. Это видно по качеству очистки дорог на Вагонке и Тагилстрое.

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