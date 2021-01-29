Мэрия Нижнего Тагила не довольна качеством уборки улиц

Снег убирают. а грязь остается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Нижнего Тагила раскритиковало работу подрядчиков, которые занимаются уборкой городских улиц. Замечания были высказаны на совещании 29 января в администрации города.

По мнению чиновников, снег с дорог вывозится, но реагенты, которыми обрабатывали проезжую и пешеходную части с подачи ГИБДД, были использованы зря, это привело к появлению грязи. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- Весь город у нас в грязи и справиться с ней мы уже неделю не в состоянии, - заявил на совещании заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

По его словам технология, которая используется сегодня, неэффективна. Это видно по качеству очистки дорог на Вагонке и Тагилстрое.