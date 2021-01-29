На подъезде к Екатеринбургу восстановят надземный переход, который снес КамАЗ в сентябре

Авария произошла 29 сентября 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В конце сентября на выезде из Екатеринбурга рядом с Нижне-Исетским кладбищем у КамАЗа внезапно поднялся кузов. Он сбил надземный пешеходный переход, из-за чего тот рухнул прямо на кабину. Водитель погиб, а переход так и оставался в разрушенном состоянии. Сегодня стало известно, что в начале следующей недели его восстановят в начале февраля.

- На автодороге М-5 «Урал», на 193-м километре в начале февраля вновь установят надземную конструкцию для перехода пешеходов через федеральную трассу, - уточняют в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». -

Деньги на восстановление перехода выделила компания, чья машина и снесла его.

- На время монтажа надземного перехода движение на подъезде к Екатеринбургу будет ограничено не более, чем на полчаса, - добавили в Уралуправтодоре.