В Верхнем Тагиле мужчина попытался задушить соседку, сделавшую ему замечания за запах гари из его квартиры

Теперь злоумышленнику грозит два года лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнем Тагиле 34-летнего местного жителя обвиняют в том, что он пробрался в чужую квартиру и угрожал ее хозяину убийством. Преступление он совершил 1 декабря, когда в его дверь постучались соседи, почувствовавшие запах гари, доносившийся из его квартиры.

- Когда дверь открылась, женщина сделала хозяину жилища замечание по поводу запаха гари и начала подниматься к себе. Нарушитель же, услышав в свой адрес упреки, стал преследовать соседку, которая, испугавшись, забежала в свою квартиру и попыталась закрыть за собой дверь, - поясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Но преследователь, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, буквально ворвался в ее жилище, несмотря на активное сопротивление.

На попытки выгнать его, мужчина не реагировал. Напротив, он схватил ее за шею и стал сдавливать, угрожая убийством. На помощь женщине пришел ее супруг и парень, проходивший в подъезде. Они вытолкали его из квартиры. Сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.