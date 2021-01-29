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Происшествия

В Каменске-Уральском скончалась женщина, которую пожарные вынесли из горящего дома

По предварительной версии, она отравилась продуктами горения
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Дом загорелся из-за короткого замыкания. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Дом загорелся из-за короткого замыкания. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Каменске-Уральском следователи разбираются в обстоятельствах пожара, в котором погибла 55-летняя женщина. Они организовали доследственную проверку.

- Данный трагический инцидент произошел в частном доме по улице Февральской Революции, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - Прибывшие по сообщению о пожаре сотрудники МЧС сумели эвакуировать женщину из загоревшегося дома, однако через некоторое время она скончалась.

По предварительной версии, женщина скончалась из-за отравления продуктами горения.

- По предварительным данным, это ЧП не имеет отношения к проявлениям криминала, - пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - По одной из рассматриваемых версий, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

ЧП