Водителя из Полевского, севшего за руль пьяным, отправили в колонию строгого режима

Ранее он уже был судим за хранение наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служители Фемиды поставили точку в деле 32-летнего жителя Полевского. Мужчина сел за руль пьяным и отказался пройти медицинское освидетельствование, когда сотрудники ГИБДД остановили его.

- В июне 2020 года осужденный, являясь водителем транспортного средства, в присутствии двух понятых отказался выполнить законное требование инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима. Добавим, что в декабре 2019 года он уже был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.