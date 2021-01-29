14 февраля откроются прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Дубай

В авиакомпании отметили, что билеты уже поступили в продажу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День всех влюбленных, 14 февраля, из Екатеринбурга снова можно будет попасть в Дубай на самолете без пересадок. Об этом объявила авиакомпания «Уральские авиалинии».

- Рейсы Екатеринбург - Дубай - Екатеринбург стартуют с 14 февраля, - уточняют в авиакомпании. - Билеты уже в продаже! До конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю.

Также сегодня стало известно, что 8 февраля из аэропорта «Кольцово» возобновятся перелеты во все иностранные государства.