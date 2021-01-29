На Токарей обнаженный мужчина выпал из окна

Мужчина выпал из окна многоэтажки на Токарей, 40. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге вечером, 28 января, из окна многоэтажного дома на пересечении улиц Татищева и Токарей выпал обнаженный мужчина. Эту информацию ИА «Уральский меридиан».

Мужчина погиб на месте, эту информацию подтвердили следователи, которые не усмотрели криминала в трагедии.

- Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводится поверка, – сообщили нашему агентству в СКР по региону.