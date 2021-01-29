С 17 февраля закрывается движение по улице Манчажской в Екатеринбурге

Неудобство придется терпеть до 17 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам, который часто ездят по улице Манчажской в Екатеринбурге, скоро придется искать пути объезда. С 17 февраля по 17 марта движение на ней будет закрыто на участке от улицы Ленинградской до улицы Огарева.

- Перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства, возводимого в квадрате улиц Репина – Ленинградская – Манчажская – Огарева, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.