СК закончил расследование по делу матери, которая забила молотком 4-летнюю дочь

Женщину признали невменяемой. Фото: соцсети

Следственный отдел СКР по Кировграду закончил расследование дела 35-летней Натальи Петуниной. Ее обвиняли в том, что она забила молотком 4-летнюю дочь.

- Женщина нанесла, спавшей в тот момент девочке несколько ударов молотком по голове. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник следственного отдела Игорь Силин.

Наталья Петунина была задержана в тот же день. По решению суда ее взяли под стражу.

- В отношении обвиняемой была проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой последняя имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой, - уточнил Игорь Силин.

Сейчас следователи направили уголовное дело в прокуратуру Свердловской области. Надзорное ведомство будет добиваться, чтобы к Наталье Петуниной применили меры медицинского характера.