За ночь из Екатеринбурга вывезли больше 8 тысяч тонн снега

Уборка снега идет днем и ночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обильных снегопадов в Екатеринбурге давненько не было, как и морозов, однако снега в городе еще хватает. Поэтому городские службы продолжают чистить город от сугробов. Накануне столицу Урала приводили в порядок 184 единицы техники и 335 рабочих.

- В светлое время суток полигоны приняли 4 тысячи 411 тонн снега, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - В ночь с 28 на 29 января в уборке улично-дорожной сети уральской столицы было задействовано 278 единиц спецтехники. С улиц вывезено 8 тысяч 493 тонны снега.

Днем в пятницу на улицы города планируют вывести еще 166 единиц техники.