Женщина-инвалид из Каменска-Уральского, не получившая бесплатное лекарство, отсудила у фармацевтов 20 тысяч

Суд встал на сторону женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прокуратура вмешалась в ситуацию, с которой столкнулась женщина-инвалид 1 группы. В сентябре прошлого года ей выписали рецепт на бесплатные лекарства, однако предоставить их вовремя фармацевты не смогли, из-за чего женщине пришлось покупать препарат на свои деньги.

- В ходе проведенной проверки было установлено, что со стороны Министерства здравоохранения Свердловской области не принято должных мер по контролю за ГАУ Свердловской области «Фармация», являющейся фармацевтической организацией, ответственной за транспортировку лекарственных средств в аптеки, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

В итоге прокурор через суд добился взыскания для женщины 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 570 рублей – чтобы восполнить расходы на покупку лекарства.