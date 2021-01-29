В центре Екатеринбурга по требованию прокуратуры демонтировали продуктовый киоск рядом с Театром эстрады

Расходы за вывоз киоска администрация города возложит на его владельца. Фото: УФССП по Свердловской области

Продуктовый киоск, который продавал еду быстрого питания на улице 8 Марта, 13, то есть рядом с Театром эстрады, сегодня демонтировали. Этого добились сотрудники прокуратуры. Они через суд доказали, что владелец бизнеса не имел права ставить торговый павильон на этом участке.

- Добровольно решение суда исполнено не было, - уточняют в пресс-службе УФССП по Свердловской области. - После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должнику было вручено требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Должник решение суда по демонтажу в установленные сроки не исполнил.

В итоге администрация Екатеринбурга наняла за 5000 рублей погрузчик, который и вывез киоск. Эти расходы теперь возложат на владельца киоска.