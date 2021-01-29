Аэропорт «Кольцово» с 8 февраля возобновит перелеты в иностранные государства

Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с 8 февраля Россия возобновит перелеты в иностранные государства из ряда международных аэропортов страны. Среди них будет и екатеринбургский аэропорт «Кольцово». Об этом объявили на сайте правительства России по итогам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

- Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта, - добавляют на сайте правительства.

Сейчас перелет из международных аэропортов России правительством разрешен лишь в 17 стран. Среди них Великобритания, Турция, Беларусь и Япония. Добавим, что помимо Екатеринбурга в список городов, международных аэропорты которых возобновят перелеты в иностранные государства попали Астрахань, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск.