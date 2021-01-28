Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга уступил казанскому «Ак Барсу»

Счет матча 1:3 в пользу гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел очередной матч хоккейной клуба «Автомобилист». На своей площадке уральцы принимали казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счетом 1:3.

В первом периоде команды показали равную игру, обошлось без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки гости забили первый гол, а спустя 48 секунд увеличили преимущество в счете. Отличились защитник Альберт Ярулин и нападающий Дмитрий Воронков. Под занавес игрового отрезка хозяева льда отыграли одну шайбу усилиями нападающего Степана Хрипунова.

Окончательный счет матча был установлен в третьем периоде. Нападающий гостей Найджел Доус сумел переиграть Якуба Коваржа и отправил шайбу в ворота. «Автомобилист» завершает домашнюю серию. Для команды это четвертое поражение подряд. В следующем матче хоккеисты Екатеринбурга сыграют на выезде с казахстанским «Барысом».