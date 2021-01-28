В Екатеринбурге продавец сотового салона попался на оформлении фиктивных займов

Махинации принесли молодому человеку 315 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на местного жителя завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» за оформление фиктивных займов без согласия клиентов. Следователи установили, что аферист работал в салоне сотовой связи и обманул пятерых пожилых екатеринбуржцев на 315 тысяч рублей.

Клиенты обращались в магазин, чтобы оформить займ на покупку телефонов. Продавец запрашивал личные данные клиентов и отправлял заявки на кредиты, когда банк подтверждал заявку, говорил пенсионерам, что им отказано в получении денег.

- Вычислить преступника помогли работники службы безопасности кредитной организации. Сотрудники обратили внимание, что на всех одобренных кредитных заявках был указан один и тот же номер телефона. Данный факт вызвал подозрение, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Вину свою горе-продавец признал и пообещал вернуть все украденные деньги.