В В Екатеринбурге 29 января начнутся восстановительные работы сгоревшего подъезда на Рассветной

Восстановление подъезда – это личная инициатива Игоря Алтушкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 29 декабря начнут восстанавливать подъезд на Рассветной, 7, который пострадал во время пожара в ночь на 12 января. За работу возьмется «Фонд святой Екатерины».

- Восстановление подъезда – это личная инициатива председателя фонда Игоря Алексеевича Алтушкина, все расходы он взял на себя. Планируем, что через три недели все будет готово», - говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Во время работ строительные бригады вычистят подъезд от копоти. Заменят окна и напольную плитку. Ремонт уже согласовали с управляющей компанией, которая обслуживает дом.