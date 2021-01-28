В Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте появился сервис по доставке еды к поезду

Фото: предоставлено СвЖД

Услуга доставки питания стала доступна для пассажиров поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), которые отправляются или проходят через Сургут, Тюмень, Екатеринбург.

Оставить заказ можно как в момент покупки билета на сайте ОАО «РЖД» (необходимо перейти на старую версию сайта pass.rzd.ru) или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», так и после – через «Личный кабинет». В обоих случаях пассажиру требуется выбрать сервис «Доставка еды к поезду» из предлагаемого перечня дополнительных услуг.

После выбора сервиса пассажиру будет представлен список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна услуга доставки еды. После выбора станции станет доступен список ресторанов и их меню. В заказе можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. На следующем этапе нужно указать контактные данные пассажира и необходимые комментарии к заказу (количество персон, наличие аллергии на компоненты и т.д.). В случае если билеты оформлены на нескольких человек, потребуется указать пассажира, который будет принимать заказ у курьера. При получении заказа может потребоваться документ, удостоверяющий личность. Оформить возврат заказа можно в разделе «Личный кабинет» на сайте не позднее чем за два часа до прибытия поезда на станцию, указанную в заказе.

Фото: предоставлено СвЖД

Доставку еды осуществляют курьеры предприятий общественного питания, из которых пассажир оформил заказ.

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Услуга доставки еды к поезду из существующих в России предприятий общественного питания появилась в 2019 году. В настоящий момент можно заказать еду из 38 ресторанов, находящихся в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ярославль, Новосибирск, Краснодар, Улан-Удэ, Иркутск, Чита, Челябинск, Хабаровск, Саратов, Петрозаводск, Екатеринбург, Воронеж, Тюмень, Комсомольск-на-Амуре, Сургут, Вологда, Красноярск, Иваново, Владивосток, Уфа.

Список партнеров постоянно расширяется. Актуальное меню и список заведений-партнеров доступны при оформлении услуги.