Екатеринбургская городская Дума объединилась с Гильдией строителей Урала

Объединение поможет решать вопросы реновации Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская Дума и Гильдия строителей Урала подписали соглашение о сотрудничестве, теперь они будут совместно готовить документы для благоустройства территорий города, решать проблемы в сфере градостроительства.

- Совместная работа позволит планировать развитие Екатеринбурга в долгосрочной перспективе, улучшая качество жизни людей и создавая комфортную городскую среду», - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской городской Думы

Такой шаг поможет решать масштабные задачи по реновации центра города, развивать социальную инфраструктуру, а также сохранять объекты культурного наследия.