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Екатеринбургская городская Дума объединилась с Гильдией строителей Урала

Совместная работа поспособствует развитию Екатеринбурга
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Объединение поможет решать вопросы реновации Екатеринбурга

Объединение поможет решать вопросы реновации Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская Дума и Гильдия строителей Урала подписали соглашение о сотрудничестве, теперь они будут совместно готовить документы для благоустройства территорий города, решать проблемы в сфере градостроительства.

- Совместная работа позволит планировать развитие Екатеринбурга в долгосрочной перспективе, улучшая качество жизни людей и создавая комфортную городскую среду», - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской городской Думы

Такой шаг поможет решать масштабные задачи по реновации центра города, развивать социальную инфраструктуру, а также сохранять объекты культурного наследия.