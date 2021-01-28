В Екатеринбурге задержали парней, которые играли в шахматы на проезжей части в центре города

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге привлекли к ответственности молодых людей, которые 27 января играли в шахматы на проезжей части в центре Екатеринбурга. В их действиях автоинспекторы усмотрели угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Задержанные объяснили, что хотели снять развлекательный ролик для социальных сетей, в котором они сидят на дороге, пьют чай и играют в шахматы. Эвакуация «BMW» также стала частью сценария.

За нарушение правил перевозки пассажиров к ответственности привлекли водителя автоэвакуатора, который перевозил иномарку с участниками инцидента на другое место видеосъемок, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Участники инцидента признали свою вину и пообещали в дальнейшем не совершать таких необдуманных поступков.