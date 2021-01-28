Готова секция А первого общежития XXXII Всемирной летней Универсиады

Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»

На площадке, расположенной за «Екатеринбург-Экспо», полным ходом идет возведение двух современных общежитий. В каждом из них будут проживать порядка 2400 спортсменов во время проведения XXXII Всемирной летней Универсиады.

Строительство первого общежития «Группа ЛСР» на Урале начала осенью этого года. А 10-этажный каркас секции А этого корпуса уже полностью готов. В секции Б ведется монтаж 8-го этажа, в секции В – 9-го.

Рядом возводится второе общежитие, где в секциях А и В собрано уже по 5 этажей, а также подготавливается к монтажу секция Б.

Отметим, что оба здания возводятся в уникальном конструктиве из сборного железобетона с применением энергоэффективной технологии бесшовного фасада. Все изделия для будущих общежитий изготавливаются в Екатеринбурге на современном заводе ЖБИ «ЛСР. Строительство – Урал». Стены и плиты перекрытий доставляются на стройплощадку полностью готовыми к монтажу. Отсюда и высокая скорость строительства: рабочим остается только смонтировать изделия. Причем делать это можно — в отличие от монолитной технологии — при любых погодных условиях, поскольку «мокрые» процессы в данной технологии практически отсутствуют.