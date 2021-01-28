В Екатеринбурге перенесли дату выборов мэра города

Зарегистрировали 43 кандидата из 44 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли дату выборов будущего мэра города. Ранее городская Дума сообщала, что уже 5 февраля будет принято решение, кто займет кресло главы города. Из-за большого списка кандидатов конкурс перенесли на 9 февраля.

- Члены конкурсной комиссии подведут итоги и подготовят рекомендации к очередному заседанию Екатеринбургской городской Думы, которое состоится 9 февраля, - сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской Думы.

Известно, что на должность претендуют 43 человека. Одну заявку будут рассматривать дополнительно, так как кандидат ранее был судим и отсидел 6,5 лет по тяжкой статье.