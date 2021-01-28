«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Армению

Билет в одну сторону будет стоить 11 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» открывают международное авиасообщение с Арменией. Прямые рейсы до Еревана и обратно появятся в расписании с 6 февраля. Стоимость одного билета составляет 11 тысяч рублей. Улететь смогут пассажиры, которые имеют специальное разрешение на въезд в страну. Также необходимо сдать тест на коронавирус и загрузить результат в специальное приложение

- Вернутся в Россию те, у кого есть основание на въезд по Постановлению Правительства, - сообщают в пресс-службе «Уральский авиалиний».

До закрытия границ «Уральские авиалинии» регулярно отправлялись в столицу Армении. Однако из-за пандемии рейсы не выполнялись с 27 марта 2020 года.