В Екатеринбурге появился новый арт-объект, посвященный атомной энергетике

Рисунок посвятили 75-летию атомной энергетики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на фасаде жилой пятиэтажки на пересечении улиц Попова и Сакко и Ванцетти появился огромный стрит-арт «Рассвет новой эры», посвященный 75-летию атомной промышленности. На стене жилого дома изображены три работника АЭС, а также руки человека, держащие атом. Рисунок выполнен в 3D формате с элементами советского монументализма. В создании работы принимали участие уличные художники из команды «SPEKTR».

- Эта работа выделяется за счет смелого сочетания объемной и плоской форм, а также характерными для советского искусства ракурсами, четкими свето-теневыми перепадами и общей атмосферой патетики, - рассказывают авторы арт-объекта.

По мнению художников, они работают в жанре «новый монументализм» и представляют переосмысление советского искусства. Масштаб их творений позволяют обратиться к идеям будущего и не забывать прошлое.