На окраине Екатеринбурга заметили колонну военных машин

Военнослужащие отправились на учения. Фото6 ИА "Уральский меридиан"

Автомобилисты Екатеринбурга днем, 28 января, заметили колонну военной техники на Кольцовском тракте, которая двигалась в сторону аэропорта.

По данным ИА «Уральский меридиан», в этот день в Свердловской и Челябинской областях начались учения, которые будут длиться два дня. В них принимают участие более тысячи военнослужащих ЦВО.

- В ходе мероприятий военнослужащие совершают марш в назначенные районы, где отработают задачи по организации системы управления, созданию противовоздушной обороны и противодействия средствам РЭБ условного противника, а также выполнят практические стрельбы из штатного вооружения», — рассказали в пресс-службе ЦВО.