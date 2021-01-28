Орлову вынесли представление за холод в одном из детсадов Екатеринбурга

Детей перестали "закалять" только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге оштрафовали детский сад №31 на улице Бардина за нарушение температурного режима, а и.о. главы города Алексею Орлову вынесено предостережение.

Проверку в дошкольном учреждении провели прокуратура Ленинского района и Роспотребнадзор.

- Температура и влажность воздуха в помещениях были ниже установленного норматива. Кроме того, там использовались переносные обогреватели, - информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В итоге детский сад оштрафовали на 30 тысяч рублей. После чего здесь наладили работу системы отопления и установили увлажнители воздуха.