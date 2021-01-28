В больнице Нижнего Тагила будут делать прививки от коронавируса без записи

Прививку можно будет сделать без записи Фото: Олег ЗОЛОТО

В городской больнице №4 Нижнего Тагила 30 января с 8 до 12 часов горожане смогут поставить прививку от коронавируса без предварительной записи. Об этом со ссылкой на руководство медицинского учреждения пишет портал TagilCity.ru.

Для вакцинации будут использовать «Спутник V», которую будут ставить всем пациентам все зависимости от места жительства. Для того, чтобы сделать прививку, нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Отметим, что с февраля 2021 года жители Нижнего Тагила могут вакцинироваться от коронавируса в шести медицинских учреждениях, куда можно записаться через интернет или по телефону.