Чистый звук и экономия батареи: свердловчанам включили VoLTE

Фото: предоставлено МегаФон

МегаФон запустил в регионе новую технологию VoLTЕ - передача голосового трафика в сети четвертого поколения. Теперь абоненты компании могут звонить в 4G, не прерывая интернет-сессии, а слышимость собеседника будет более четкой.

Апгрейд сети открывает ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это значит, что можно одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве - голос собеседника звучит чище и естественнее.

Фото: предоставлено МегаФон

Соединение устанавливается заметно быстрее, так как больше не требуется перехода в другие сети 2G или 3G. Это также помогает экономить заряд смартфона.

— При вызовах в сети четвертого поколения интонации, тембр голоса передаются четче, посторонние шумы менее заметны. Может показаться, что собеседник в соседней комнате, даже если вы звоните, например, из Екатеринбурга в Серов. Работает новая технология на всей территории Свердловской области, где есть 4G, и доступна миллионам жителей, — комментирует технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Новое улучшенное качество звука в VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.

Разговор возможен с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и доступны после проведения настроек сотовой связи в гаджете.