Эдуард Россель рассказал Алексею Орлову о перспективах Екатеринбурга

Орлов и Россель встретились перед выборами мэра Фото: Алексей БУЛАТОВ

И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов 28 января встретился с сенатором Совфеда и бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, и обсудил с ним перспективы развития уральской столицы.

После официальных приветствий политики обсудили превращение Екатеринбурга в столицу 5G, транспортные вопросы и празднование 300-летия города.

- У Екатеринбурга есть большая перспектива стать центром 5G. Затронули мы с Алексеем Валерьевичем и вопросы транспорта, развязок, движения по городу. Безусловно, здесь должен привлекаться областной и федеральный уровни бюджетов, – сказал сенатор.

В ответ Орлов сказал, что возьмет на заметку «некоторые моменты» из беседы.