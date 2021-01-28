Фото: Instagram

Актриса шоу «Уральские пельмени» поделилась с поклонниками своим секретом идеальной фигуры. В последнем посте в Instagram Илана Юрьева рассказала об упражнениях, которые делает каждый день.

- Какое у вас идеальное утро? Что помогает вам зарядиться хорошим настроением: вкусный завтрак, душ, зарядка, а может бокальчик шампанского?! Лично у меня каждое утро 5-минутка красоты: 100 прыжков на одном месте - прекрасно убирают отеки. Три подхода вакуума для плоского животика и насыщения кислородом. - и стакан теплой воды с витамином Д для того что бы разбудить свой организм, - написала Юрьева.