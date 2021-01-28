Бывший мэр Каменска-Уральского стал заместителем губернатора

Алексей Шмыков и Евгений Куйвашев (на переднем плане) инспектируют Каменск-Уральский. Фото: све.рф

28 января 2021 году бывший глава Каменска-Уральского официально назначен заместителем губернатора Свердловской области. Эту информацию подтверждает Департамент информационной политики региона.

На новой должности Шмыков будет курировать работу министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, министерство АПК, потребительского рынка и департамент ветеринарии.

Каменск-Уральский Алексей Шмыков возглавлял на протяжении последних пяти лет. До этого почти три года отработал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ.