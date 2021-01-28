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Из-за уборки улиц в Екатеринбурге эвакуируют автомобили

Предварительно на участках разместили временные знаки «Стоянка запрещена»
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Оставленный транспорт будут эвакуировать

Оставленный транспорт будут эвакуировать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после сильных снегопадов продолжают чистить улицы. Дорожные службы заранее предупредили автомобилистов, а инспекторы ГИБДД установили временные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные со знаками « Работает эвакуатор» с указанием временных рамок их действия на отдельных участках улиц.

29 января снег будут вывозить с улицы Ирбитской на участке от улицы Данилы Зверева до улицы Раевского, а также с улицы Волгоградской от дома №47 до улицы Амундсена.

В ночь на 30 января 2021 года будут убирать улицу Азина от Челюскинцев до Свердлова.

- Оставленные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации, - прокомментировали в мэрии Екатеринбурга.

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