В Екатеринбурге автомеханик ограбил ломбард

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Вечером 25 января в отдел полиции №9 поступил тревожный сигнал из ломбарда по улице Опалихинская в микрорайоне Заречный. Кассир рассказала, что в торговый зал зашел мужчина и попросил показать лоток с золотыми украшениями, после чего выхватил два кольца и сбежал. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из ОП №9 установили и задержали подозреваемого в краже, им оказался 46-летний автомеханик, который ранее уже был судим за кражу, мошенничество, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Мужчина не стал отрицать, что это именно он украл золотые украшения из корыстных побуждений. Украшения у него изъяли.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы, - прокомментировали ситуацию в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Следствие продолжается.