В Среднеуральске малолетний рецидивист, сколотил банду и ограбил магазин

Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

В ночь на 3 января 2021 года группа подростков в городе Среднеуральск ограбила продуктовый маркет на улице Набережной, пробравшись туда через окно.

О преступлении по телефону 02 в отдел полиции №28 сообщил местный житель. Оперативники, выехавшие на объект, изъяли следы рук, обуви и видео, на котором запечатлены преступники.

Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

В ходе расследования стражам порядка удалось вычислить главного подозреваемого. Им оказался подросток 15 лет из Екатеринбурга, который ранее был неоднократно был судим за кражи.

Подозреваемый после беседы признался в краже и рассказал, как было дело в ту злополучную ночь. Группа подросток собралась прогуляться по Екатеринбургу, но планы изменились, когда подросток предложил наведаться в соседний Среднеуральск, чтобы ограбить магазин. Эта идея была единогласно одобрена, после чего парень позвонил знакомому, у которого был автомобиль.

Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

В Среднеуральске банда проникла через окно в магазин, вытащив оттуда алкоголь и табак на сумму 87 436 рублей, после чего весь товар был продан за 25 тысяч рублей общему знакомому, а сумма поделена на четверых.

Также парень сознался в аналогичных преступлениях в разных населенных пунктах Свердловской области.

Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

- В отношении гражданина П. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» возбуждено уголовное дело по пункту «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение», - рассказали в пресс-службе полиции.

У следователей есть резонное основание полагать, что пойманный рецидивист мог совершить до 30 подобных краж.