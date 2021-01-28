Из Екатеринбурга за сутки вывезли 14 тысяч тонн снега

Каждый день из города вывозят по несколько тысяч тонн снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга за прошедшие сутки вывезли 14 тысяч тонн снега, который продолжают убирать и сейчас.

В среду, 27 января, на улицах уральской столицы трудились 345 дорожных рабочих и 202 единицы техники. В дневное время вывезено 4 964 тонн снега. В ночь на 28 января из города вывезли 9 276 тонн снега. Для обработки проезжей части потрачено 12 тонн противогололедных материалов и 13 тонн мелкофракционного щебня.

В четверг, 28 января, в районах Екатеринбурга задействовано 232 единицы спецтехники и 360 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.