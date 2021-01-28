Женщине назначили наказание не связанное с ограничением свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде вынесли приговор женщине, которая получила часть материнского капитала. При этом на момент выплат она уже была лишена родительских прав. В июне 2020 года она заполнила заявление на Госуслугах, и уже через две недели получила 20 тысяч рублей от Пенсионного фонда.

- Мировой судья судебного района назначил местной жительнице наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - отмечает свердловская прокуратура.

Женщину признали виновной по статье «Мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативно правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений».